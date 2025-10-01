«Надеюсь, придут в себя»: автоэксперт прокомментировал решение использовать УАЗ в такси

«УАЗ Хантер» не подходит по техническим характеристикам для использования в качестве автомобилей такси. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор Telegram-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов.

«Кто их покупать будет для такси? Тем более, что законодательство прямо запрещает использование такой машины. Я очень надеюсь, что они придут в себя ближе к марту 2026 года», — отметил Максимов.

По его словам, «Хантер» имеет сертификацию по транспортной категории автомобилей N1G, то есть является грузовым автомобилем повышенной проходимости, а в такси допускаются только автомобили категории М1, то есть легковые.

1 октября стало известно, что Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации в такси. в перечень вошли седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Среди них все модели Lada. Также таксисты смогут использовать УАЗ «Патриот» и «Хантер», и автомобили Sollers, Evolute, Voyah, Москвич.

Ранее сообщалось, что автомобили Solaris не вошли в список машин для такси.