Автомобили Solaris не вошли в список машин для работы в такси

В список автомобилей для работы в такси не вошли модели Solaris
true
true
true
close
AGR Automotive Group

Минпромторг РФ опубликовал список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, который заработает с марта 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.

Судя по информации из списка, в нем нет автомобилей отечественного бренда Solaris, которые выпускаются на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, который переименован в «Автомобильный завод АГР». О том, почему их нет в списке, не сообщается.

Продажи автомобилей Solaris в России начались в феврале 2024 года.

Модельный ряд бренда Solaris включает модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX и реализуется через дилерскую сеть ООО «АГР».

Solaris HS представляет собой пятиместный седан длиной 4405 мм. Автомобиль оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. или 1,6-литровым бензиновым мотором с отдачей 123 л.с.

Кроссовер Solaris HC доступен как в полноприводной, так и переднеприводной версиях. Двигатели — 1,6 и 2,0 л мощностью 123 и 150 л.с. соответственно.

Седан Solaris KRS и кросс-хетчбэк Solaris KRX оснащаются атмосферным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

