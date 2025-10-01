На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство перечислило автомобили, соответствующие требованиям локализации в такси

Минпромторг: требованиям локализации в такси соответствуют более 20 моделей авто
true
true
true
close
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации в такси. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства, требованиям законопроекта о локализации автомобилей в такси соответствуют более 20 моделей от шести российских производителей.

Отмечается, что в перечень вошли седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Среди них Lada Granta, Lada Iskra, Lada Vesta, Lada Aura, Lada Largus, Niva Legend и Niva Travel. Также таксисты смогут использовать УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер», и автомобили Sollers, Evolute, Voyah, Москвич.

Среди автомобилей есть модели с двигателями внутреннего сгорания, последовательные гибриды и электромобили.

17 сентября депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов рассказал «Газете.Ru», что норма о локализации такси приведет к очередному скачку цен на автомобили – водители будут вынуждены уйти с рынка.

Миронов считает, что правительство России должно смягчить критерии по локализации автомобилей в таксопарках. Сроки стоит сдвинуть для всех регионов, добавил депутат.

Ранее автоэксперт объяснил, чем обернется увеличение утильсбора на авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами