Правительство перечислило автомобили, соответствующие требованиям локализации в такси

Минпромторг: требованиям локализации в такси соответствуют более 20 моделей авто

Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации в такси. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства, требованиям законопроекта о локализации автомобилей в такси соответствуют более 20 моделей от шести российских производителей.

Отмечается, что в перечень вошли седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Среди них Lada Granta, Lada Iskra, Lada Vesta, Lada Aura, Lada Largus, Niva Legend и Niva Travel. Также таксисты смогут использовать УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер», и автомобили Sollers, Evolute, Voyah, Москвич.

Среди автомобилей есть модели с двигателями внутреннего сгорания, последовательные гибриды и электромобили.

17 сентября депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов рассказал «Газете.Ru», что норма о локализации такси приведет к очередному скачку цен на автомобили – водители будут вынуждены уйти с рынка.

Миронов считает, что правительство России должно смягчить критерии по локализации автомобилей в таксопарках. Сроки стоит сдвинуть для всех регионов, добавил депутат.

