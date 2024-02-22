В России начались продажи автомобилей под брендом Solaris

На российском рынке начались продажи автомобилей под брендом Solaris. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Отмечается, что модельный ряд бренда Solaris включает модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX и будет реализовываться через дилерскую сеть ООО «АГР».

Solaris HS представляет собой пятиместный седан длиной 4405 мм. Автомобиль оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. или 1,6-литровым бензиновым мотором с отдачей 123 л.с.

Кроссовер Solaris HC будет доступен как в полноприводной, так и переднеприводной версиях. Двигатели — 1,6 и 2,0 л мощностью 123 и 150 л.с. соответственно.

Седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX оснащаются атмосферным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с.

Машины будут выпускаться на бывшем автомобильном заводе концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, который переименован в «Автомобильный завод АГР».

Генеральным директором «Автомобильный завод АГР» является Алексей Калицев. Ранее он занимал руководящие должности в «Хендэ мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России.

В январе 2024 года стало известно, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника. Предприятие приобрела российская компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР». Тому же «АГР» принадлежит и бывший калужский завод немецкого концерна Volkswagen.

Завод Hyundai в России начал выпуск автомобилей в 2010 году, его производственные мощности — 200 тыс. машин в год. В марте 2022 года предприятие приостановило работу. До приостановки там изготавливали автомобили Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio X.

Ранее сообщалось, что на рынок РФ поступит китайский хэтчбек в стиле «Оки».