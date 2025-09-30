В Москве на МКАД перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Опеаративно».

«Движение закрыто на съезде с улицы Генерала Дорохова на МКАД, на съезде с Сколковского шоссе на МКАД, на внутренней стороне МКАД, 51 км, на внутренней стороне МКАД, 43 км», — говорится в сообщении.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также планировать свой маршрут заранее.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мешки с цементом выпали из проезжающей фуры. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из проезжающего большегруза, который предварительно выполнял опасные маневры на проезжей части, выпадают мешки с цементом.

Кроме того, на 47 км Старосимферопольского шоссе в Подольске иномарка сбила пенсионерку. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу по пешеходному переходу, в этот момент ее сбивает автомобиль.

Ранее в Татарстане Lada Niva с людьми попала в жесткую аварию.