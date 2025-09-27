Видео: в Казани водитель с остановкой сердца устроил ДТП

В Татарстане мужчина попал в ДТП из-за остановки сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Его машина врезалась в другую, когда ехала с горки. Подошли прохожие, увидели, что водитель без сознания, вызвали скорую. Предварительно, остановка сердца — еще до столкновения», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как медики стоят возле серого легковой автомобиля.

По информации канала, ДТП произошло на Салават Купере.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области недалеко от города Выкса автомобиль с людьми упал с моста. Пассажиры электропоезда запечатлели инцидент. На кадрах видно, что поврежденный автомобиль лежит под мостом. На месте ДТП работают спасатели, кроме того, собралось много людей, которые стоят на мосту.

По информации Telegram-канала Ni Mash, водителя с сильно поврежденным лицом и девушку с травмами отвезли в больницу. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее во Владивостоке ребенок вылетел на дорогу в момент ДТП.