В Сочи водители автобусов устроили разборки и попали на видео

В Сочи водители автобусов регулярно устраивают разборки и создают аварийные ситуации на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи».

«Сегодня около 9:20 у здания железнодорожного вокзала Сочи водители 35 и 4 маршрутов устроили словесную перепалку прямо на остановке. По дороге они не раз обгоняли друг друга, создавая аварийные ситуации и пропуская остановки, лишь бы первыми набрать пассажиров. У маршрутов почти одинаковый путь, а значит, борьба идет буквально за каждого человека», — говорится в сообщении.

Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как водители кричат друг на друга через открытые окна, при этом они остановили автобусы, и пассажирам приходится ждать окончания конфликта.

По словам очевидцев, такие ситуации уже происходили. Водители часто нарушают график, а также обгоняют друг друга на проезжей части. В Департаменте транспорта мэрии Сочи заявили, что в настоящее время проводится служебная проверка.

Ранее водитель избил москвича после ДТП на МКАД.

