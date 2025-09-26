Названы пять недостатков кроссовера Nissan Juke

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автоэксперт Титов назвал пять недостатков кроссовера Nissan Juke
Nissan Juke первого поколения, несмотря на возраст, по-прежнему пользуется спросом на российском рынке. Но у этой модели есть несколько недостатков. О них «Газете.Ru» рассказал замдиректора направления автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов.

«Главной проблемой Nissan Juke считается вариатор. Коробка передач JF015E (на переднеприводных версиях) редко выхаживает больше 100 тыс. километров и требует частой замены масла (каждые 40 тыс. км). На турбированных моделях (1.6T, 190 л.с.) вариатор несколько надежнее, но все равно остается слабым звеном», — сказал эксперт.

К другим минусам Nissan Juke первого поколения относятся теснота салона и скромный багажник — пассажирам на задних сиденьях не хватает пространства, а объем багажного отделения (354 литра) заметно уступает конкурентам. Шумоизоляция тоже оставляет желать лучшего — в салоне хорошо слышен дорожный шум, а на высоких скоростях добавляется выраженный гул от шин и мотора, отметил специалист.

Нельзя не отметить и высокую стоимость обслуживания Nissan Juke: запчасти и ремонт, особенно вариатора и полноприводных версий, обходятся недешево, предупредил эксперт.

Ранее были названы минусы седана Toyota Avensis.

