Названы пять минусов седана Toyota Avensis

Преимущества седана Toyota Avensis второго поколения — высокая надежность и комфорт, однако у модели есть слабые места. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«У Toyota Avensis второго поколения к минусам можно отнести стойки стабилизатора и втулки — это расходники, которые требуют периодической замены. Владельцы отмечают, что встречаются проблемы с рулевой рейкой. Еще один неприятный момент — кузов Avensis подвержен коррозии. Быстро ржавеют арки и пороги», — сказал эксперт.

Среди плюсов — надежность модификаций с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра. Также долго служат коробки передач, у машины мягкая подвеска, которая отлично справляется со всеми неровностями на дороге, просторный салон с эргономичными сиденьями, все это делает поездки не только удобными, но и безопасными.

Так как длительное время данная модель была очень популярна среди японских автолюбителей, то даже и сейчас легко на нее найти оригинальные запчасти или максимально подходящие аналоги, сказал специалист.

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