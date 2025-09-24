На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выяснилось, что чаще всего ломается в китайских кроссоверах

Вилгуд перечислил 13 проблем китайских кроссоверов
Виталий Аньков/РИА Новости

В недорогих китайских кроссоверах чаще всего выходят из строя элементы подвески и электроника. Об этом «Газете.Ru» сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

«У бюджетных китайских кроссоверов риску выхода из строя подвержены подвеска и рулевое управление. Причина кроется в особенностях конструкции, ориентированной на эксплуатацию в более мягких условиях. Поэтому проблемы с подвеской могут начаться уже через 25-40 тыс. километров пробега. Чаще всего это лопнувшие пружины, стучащие наконечники рулевых тяг и деформированные детали кардана», — отметила эксперт.

Владельцы часто жалуются на сбои в сенсорных панелях и мультимедийных блоках. Кроме того, у бюджетных китайских кроссоверов могут выходить из стоя диодные блок-фары или задние фонари. К числу слабых мест относятся механизмы складывания и обогрева боковых зеркал.

По словам специалиста, некоторые кроссоверы из КНР имеют недостаточную антикоррозийную обработку из-за чего после зимы на кузове быстро появляется ржавчина.

Помимо этого, проблемы могут возникнуть с роботизированными коробками переключения передач — как с сухим картером, так и с «мокрым» сцеплением. А при неблагоприятных условиях эксплуатации к поломкам могут быть склонны и турбированные двигатели, широко используемые в китайских автомобилях, добавила Турсунова.

Ранее автоэксперт посоветовал не заливать в китайские авто бензин АИ-92.

