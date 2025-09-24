На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали недостатки седана GAC Empow

«За рулем» назвал четыре недостатка седана GAC Empow
true
true
true
close
Telegram-канал «No Limits»

Китайский седан GAC Empow располагает тяговитым мотором и сбалансированным шасси, но при этом у него недостаточен акустический комфорт, также есть претензии к работе трансмиссии. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин.

«Слабое звено – семиступенчатый «мокрый» робот 7WF25G собственного производства. В каком бы режиме вы ни ехали (Eco, Comfort, Sport, Sport+, индивидуальный DIY) – всегда будут заминки при переключениях. Пусть не криминальные, но всё же», — написал Тимкин.

По его словам, у автомобиля также небольшой дорожный просвет: 120 мм от пластиковой защиты картера до земли. Также у этого седана недостаточна шумоизоляция: на невысоких скоростях в условиях города в салон проникает гул от дороги, а на трассе слышен свист ветра. В подкапотном пространстве заметны следы экономии: на двигателе нет декоративной крышки, также отсутствуют пневмоупоры, указал он.

Ранее стало известно, что «Газель» получит новый двигатель российской сборки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами