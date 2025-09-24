Россиянам назвали недостатки седана GAC Empow

Китайский седан GAC Empow располагает тяговитым мотором и сбалансированным шасси, но при этом у него недостаточен акустический комфорт, также есть претензии к работе трансмиссии. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин.

«Слабое звено – семиступенчатый «мокрый» робот 7WF25G собственного производства. В каком бы режиме вы ни ехали (Eco, Comfort, Sport, Sport+, индивидуальный DIY) – всегда будут заминки при переключениях. Пусть не криминальные, но всё же», — написал Тимкин.

По его словам, у автомобиля также небольшой дорожный просвет: 120 мм от пластиковой защиты картера до земли. Также у этого седана недостаточна шумоизоляция: на невысоких скоростях в условиях города в салон проникает гул от дороги, а на трассе слышен свист ветра. В подкапотном пространстве заметны следы экономии: на двигателе нет декоративной крышки, также отсутствуют пневмоупоры, указал он.

