На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Импорт легковых автомобилей из Китая в Россию вышел на максимум в августе

Россия стала главным покупателем китайских легковых автомобилей в мире
true
true
true
close
VCG/Wang Chun/Global Look Press

По итогам августа 2025 года импорт легковых автомобилей из Китая в Россию вышел на максимальный уровень с начала года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

«Так, китайские поставки на российский рынок в конце лета выросли на четверть, однако за год они, наоборот, сократились вдвое, составив 796,4 млн долларов. Больше последний раз было в конце прошлого года», — отмечается в публикации.

Российские компании, утратившие статус крупнейших покупателей китайских машин в апреле, в августе вернули себе этот статус.

В январе-августе 2025 года объемы импорта китайских легковых автомобилей в Россию составили в денежном выражении 4,1 млрд долларов. В том же периоде прошлого года они достигали 9,15 млрд долларов.

В августе 2025 года Китай экспортировал автомобилей в разные страны на сумму 10,2 млрд долларов, с января по август — на 69,4 млрд долларов.

Ранее Volkswagen назвал неправомерным взыскание с него 16,9 млрд рублей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами