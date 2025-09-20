Импорт легковых автомобилей из Китая в Россию вышел на максимум в августе

По итогам августа 2025 года импорт легковых автомобилей из Китая в Россию вышел на максимальный уровень с начала года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

«Так, китайские поставки на российский рынок в конце лета выросли на четверть, однако за год они, наоборот, сократились вдвое, составив 796,4 млн долларов. Больше последний раз было в конце прошлого года», — отмечается в публикации.

Российские компании, утратившие статус крупнейших покупателей китайских машин в апреле, в августе вернули себе этот статус.

В январе-августе 2025 года объемы импорта китайских легковых автомобилей в Россию составили в денежном выражении 4,1 млрд долларов. В том же периоде прошлого года они достигали 9,15 млрд долларов.

В августе 2025 года Китай экспортировал автомобилей в разные страны на сумму 10,2 млрд долларов, с января по август — на 69,4 млрд долларов.

Ранее Volkswagen назвал неправомерным взыскание с него 16,9 млрд рублей в России.