В Подмосковье на видео попало, как таксист напал на женщину с ребенком

В Мытищах таксист угрожал женщине с ребенком и попал на видео

В городе Мытищи Московской области таксист напал на женщину с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«В Мытищах таксист угрожал женщине с ребенком из-за парковочного места — он начал оскорблять ее», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как таксист оскорбляет женщину и пытается ее пнуть. По информации канала, россиянке пришлось выбежать на проезжую часть, чтобы просить помощи. Тогда возле конфликтующих остановились несколько машин, которые напугали таксиста, и он сбежал.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчина просил местных водителей переехать его на автомобиле.

«Во Владивостоке фетишист-мазохист просит водителей его переехать. Горожанам начали поступать странные сообщения с просьбой проехать по человеку на автомобиле. Автор даже называет это «акцией» и показывает примеры — как он сам ложится под машины в роли «живого лежачего полицейского», — говорится в публикации Telegram-канала «Владивосток, Приморье, Россия».

Ранее велосипедист попал в жесткое ДТП на МКАД.