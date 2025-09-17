Раскрыты детали о виновнике ДТП в Петербурге, который въехал в толпу

112: виновник ДТП в Петербурге, въехавший в толпу, приехал из Дагестана

Виновник ДТП в Санкт-Петербурге, который въехал в толпу людей, приехал из Дагестана. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Приезжий из Дагестана сбил двух детей и женщину на тротуаре, грубо нарушив ПДД в Санкт-Петербурге. Пострадавшие – в рубашке родились. После такого их, конечно госпитализировали, но состояние – средней тяжести, угрозы жизням нет», — говорится в публикации.

Среди пострадавших — женщина и двое детей (7 и 12 лет). После наезда на людей водитель продолжил движение по траве и остановился только через десятки метров. Проводится проверка.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль Kia сталкивается с машиной Renault, после чего та выезжает на тротуар и сбивает людей. Судя по всему, водитель потерял управление.

