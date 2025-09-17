На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты детали о виновнике ДТП в Петербурге, который въехал в толпу

112: виновник ДТП в Петербурге, въехавший в толпу, приехал из Дагестана
true
true
true

Виновник ДТП в Санкт-Петербурге, который въехал в толпу людей, приехал из Дагестана. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Приезжий из Дагестана сбил двух детей и женщину на тротуаре, грубо нарушив ПДД в Санкт-Петербурге. Пострадавшие – в рубашке родились. После такого их, конечно госпитализировали, но состояние – средней тяжести, угрозы жизням нет», — говорится в публикации.

Среди пострадавших — женщина и двое детей (7 и 12 лет). После наезда на людей водитель продолжил движение по траве и остановился только через десятки метров. Проводится проверка.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль Kia сталкивается с машиной Renault, после чего та выезжает на тротуар и сбивает людей. Судя по всему, водитель потерял управление.

Ранее в Подмосковье взорвали автомобиль Subaru.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами