В Китае столкнулись два летающих автомобиля

В Китае между двумя летающими автомобилями Xpeng произошла авария
Две летающие машины китайского производителя Xpeng столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в китайском Чанчуне. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации говорится, что инцидент произошел в Чанчуне во время репетиции авиашоу.

«Два самолета пролетели слишком близко друг к другу и столкнулись во время репетиции. Власти уже осмотрели место происшествия и расследуют причину», — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах можно заметить, как из одной из машин eVTOL идет густой черный дым, рядом с местом падения расположены пожарные машины.

До этого в Китае пара чудом выжила в ДТП и решила сыграть свадьбу.

Инцидент произошел, когда 31-летний мужчина по фамилии Ма и его девушка возвращались домой после поездки в восточный Китай. На двухполосной трассе в Шаньдуне Ма попытался обогнать грузовик.

Как только его автомобиль поравнялся с задним колесом грузовика, у фуры лопнула шина. Машину резко повело в сторону легковушки, зажав ее между собой и металлическим барьером. Вечером того же дня, испытывая благодарность за то, что они остались живы, китаец сделал возлюбленной предложение.

Ранее в Москве иномарка врезалась в магазин и скрылась.

