В Китае столкнулись два летающих автомобиля

Две летающие машины китайского производителя Xpeng столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в китайском Чанчуне. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации говорится, что инцидент произошел в Чанчуне во время репетиции авиашоу.

«Два самолета пролетели слишком близко друг к другу и столкнулись во время репетиции. Власти уже осмотрели место происшествия и расследуют причину», — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах можно заметить, как из одной из машин eVTOL идет густой черный дым, рядом с местом падения расположены пожарные машины.

