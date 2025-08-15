SCMP: в Китае пара решила сыграть свадьбу после того, как чудом выжила в ДТП

В Китае пара чудом выжила в ДТП и решила сыграть свадьбу, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел, когда 31-летний мужчина по фамилии Ма и его девушка возвращались домой после поездки в восточный Китай. На двухполосной трассе в Шаньдуне Ма попытался обогнать грузовик. Как только его автомобиль поравнялся с задним колесом грузовика, у фуры лопнула шина. Машину резко повело в сторону легковушки, зажав ее между собой и металлическим барьером.

От удара автомобиль Ма получил серьезные повреждения: передняя и задняя часть были деформированы, а кузов буквально сжало. Несмотря на масштаб происшествия, водитель и его пассажирка отделались порезами и синяками. Даже прибывшие на место сотрудники дорожной полиции признали, что пара выжила чудом. Водитель грузовика также не пострадал.

Вечером того же дня, испытывая благодарность за то, что они остались живы, китаец сделал возлюбленной предложение. Пара встречалась около года и уже обсуждала брак, но не спешила с официальной регистрацией. После аварии их решение стало окончательным.

Единственным препятствием в тот вечер стало состояние одежды — она была порвана при ДТП, и китаянка отказалась идти в таком виде в ЗАГС. Однако уже через три дня жених с невестой расписались в родном городе.

