«Круглосуточный караул»: раскрыт райдер Прохора Шаляпина

Певец Прохор Шаляпин в своем райдере требует для себя Mercedes Viano или Sprinter в люксовой комплектации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Выступление шоумена в целом обойдется в 880 тыс. рублей.

«Для транспорта ему потребуются Mercedes Viano или Sprinter не старше 2015 года в люксовой комплектации с водителем, чей стаж превышает 6 лет. Машина должна быть прогрета зимой и охлаждена летом. Также артисту положены билеты бизнес-класса в самолете и место в спальном вагоне купе», — говорится в публикации.

Также в райдере прописано, что артисту нужен отель категории не ниже четырех звезд и номер с кровью 2,2 метра («по росту артиста»). В номере обязательно должны быть фен, горячая вода и Wi-Fi. В гримерке же нужно установить минеральную воду с газировкой, фрукты, а также мясные нарезки и бутылку односолодового виски Macallan. Фастфуд при этом строго запрещен.

«Звукорежиссер Шаляпина всегда должен находиться в окружении охраны, а самому артисту по требованию обеспечивают усиленные меры безопасности — вплоть до приставления вооруженной охраны и организации круглосуточного караула», — говорится в публикации.

Кроме того, Прохор готов фотографироваться только с «необходимыми и важными персонами».

В мае Шаляпину предложили должность координатора рабочего кайфа после того, как он заявил о поиске таковой в социальных сетях. На одном из сайтов появилось объявление от имени известного онлайн-кинотеатра.

Среди возможностей, которые предлагают Шаляпину, — командировки на Мальдивы, право вставать не раньше обеда и жить на чужие деньги. Из требований — продолжать быть красивым и хотя бы на полчаса в день появляться в офисе (с предоставлением бизнес-такси).

