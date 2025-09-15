Начальник охраны Порошенко снес машину с женщиной и угрожал ей

Начальник охраны экс-президента Украины Петра Порошенко спровоцировал жесткое ДТП. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Все произошло в субботу на пересечении улиц Еврейской и Караванского в Одессе. Черный JAC, за рулем которого был начальник охраны Порошенко, проскочил на красный свет и столкнулся с автомобилем Renault, сообщают украинские СМИ. Внутри находилась девушка. Представитель Порошенко тут же снял номера с обеих машин и пытался порешать вопрос с пострадавшей, однако получил отказ», — говорится в публикации.

После этого начальник охраны стал угрожать пострадавшей. По данным СМИ, Порошенко не принес женщине извинения и не предложил компенсацию.

6 сентября на кондитерской фабрике «Рошен», принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, произошло возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

