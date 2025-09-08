На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы регионы с самой высокой смертностью в ДТП

МВД: Краснодарский край возглавил антирейтинг смертности в ДТП за 2024 год
Краснодарский край стал регионом с наибольшим числом погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2024 году, где зафиксировано 789 смертельных случаев. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на статистику МВД РФ.

В Московской области в ДТП погибли 649 человек, в Ростовской области — 500 человек, а в Москве — 346 человек. По федеральным округам наибольшее число жертв ДТП зафиксировано в Центральном ФО (более 3,3 тысячи погибших) и Приволжском ФО (около 2,9 тысячи погибших). Общее число погибших в ДТП по России за 2024 год превысило 14,4 тысячи человек.

В июне сообщалось, что ученые под руководством Эрнста Томаша из Технического университета Граца выяснили, что оснащение автомобилей передними стоп-сигналами может существенно повысить безопасность на дорогах. Передний стоп-сигнал может быть особенно полезен для встречных водителей и тех, кто приближается к перекрестку сбоку. Он дает визуальный сигнал: автомобиль тормозит — или вот-вот тронется, если сигнал гаснет.

Ранее сообщалось, что россиянам вдвое повысят цены ОСАГО из-за чужих преступлений.

