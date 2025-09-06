Красноярец поджег проезжую часть дороги и попал на видео

В Красноярске задержали мужчину, который поджег дорогу

В Красноярске полицейские задержали 36-летнего мужчину, который поджег бензин на проезжей части дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

Инцидент произошел рано утром на улице Вейнбаума. В экстренные службы сообщили, что вдоль дороги распространяется огонь, на место прибыли полицейские и пожарные, которые ликвидировали возгорания.

«Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что мужчина разлил бензин возле бетонных ограждений на проезжей части дороги и поджег, а затем скрылся», — отмечается в публикации.

Позднее подозреваемый был задержан. Он признался, что поджег бензин по глупости. Его обвиняют в хулиганстве.

До этого в Москве попал на видео водитель, который смог избежать наезда на МКАД.

Ранее на Ленинградском шоссе в Москве произошло массовое ДТП.