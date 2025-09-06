На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Красноярец поджег проезжую часть дороги и попал на видео

В Красноярске задержали мужчину, который поджег дорогу
true
true
true

В Красноярске полицейские задержали 36-летнего мужчину, который поджег бензин на проезжей части дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

Инцидент произошел рано утром на улице Вейнбаума. В экстренные службы сообщили, что вдоль дороги распространяется огонь, на место прибыли полицейские и пожарные, которые ликвидировали возгорания.

«Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что мужчина разлил бензин возле бетонных ограждений на проезжей части дороги и поджег, а затем скрылся», — отмечается в публикации.

Позднее подозреваемый был задержан. Он признался, что поджег бензин по глупости. Его обвиняют в хулиганстве.

До этого в Москве попал на видео водитель, который смог избежать наезда на МКАД.

Ранее на Ленинградском шоссе в Москве произошло массовое ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами