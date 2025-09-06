«Успел отбежать»: на МКАД попал на видео таран стоящей машины фургоном

На МКАД фургон едва не сбил водителя сломанной машины и попал на видео

На МКАД водитель фургона врезался в автомобиль, остановившийся в полосе из-за неисправности, его водитель смог спастись от наезда. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Успел отбежать! Реакция есть!», — отмечается в публикации.

Авария произошла на 27-м километре МКАД днем 8 августа 2025 года. На кадрах видно, что минивэн голубого цвета заторомзил во втором слева ряду, а затем перестроился правее, где остановился и выставил знак аварийной остановки. Затем в него сзади врезался белый фургон.

Водитель минивэна, стремясь уклониться от наезда, бросился бежать в сторону обочины и едва не попал под два автомобиля, ехавшие в соседних рядах.

