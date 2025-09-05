Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Москве

Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло на юго-западе Москвы

В Москве столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции столицы.

«По предварительным данным на Севастопольском проспекте в районе дома 29 произошло столкновение пяти транспортных средств, в результате чего пострадала одна женщина-водитель», — сообщает канал.

Пострадавшая доставилена в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

