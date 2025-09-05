На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы марки самых угоняемых машин в России в 2025 году

Autonews: Kia, BMW и Hyundai возглавили рейтинг самых угоняемых марок в 2025-м
Depositphotos

В 2025 году наибольшей популярностью у угонщиков пользуются автомобили марок Kia, BMW, Hyundai, Renault, Toyota и Lexus. Об этом сообщает Autonews.ru.

Аналитики связывают это с высоким спросом на запчасти для этих машин — особенно часто угоняют Hyundai, Kia и Renault для последующего разбора на детали.

Среди конкретных моделей лидерами по угонам стали Hyundai Creta, Nissan X-Trail, Haval F7, Renault Duster, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Ceed, BMW X1 и Range Rover. В «РЕСО-Гарантия» также отмечают рост краж автомобилей китайских марок Geely и Chery.

География угонов расширилась: к традиционным Москве и Санкт-Петербургу добавились Курская и Астраханская области, а также Удмуртия. Большинство краж совершается ночью с придомовых парковок и днем у торговых центров.

3 сентября независимый автоэксперт Сергей Петров рассказал, что видеорегистраторы и системы внешнего видеонаблюдения могут помочь защитить автомобиль от угона, однако, их эффективность ограничена.

Ранее россиянам рассказали, как угонщик автомобиля понимает, что хозяин в отпуске.

