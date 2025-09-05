Россиянам рассказали, как угонщик автомобиля понимает, что хозяин в отпуске

Выбирая машину для угона, злоумышленники часто обращают внимание на автомобили, владельцы которых находятся в отъезде. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

«Летом угонщики наблюдают за тормозными дисками на автомобиле. Если диски начали ржаветь, значит машина стоит без движения более 3-4 дней и, скорее всего, ее владелец уехал в отпуск. Также злоумышленники могут предварительно пробить адрес владельца и вечером наблюдать, есть ли свет в окнах его квартиры», — пояснил Кондрашов.

Профессиональные угонщики не выбирают машину для хищения спонтанно, просто проходя по улице: они подготавливаются к этому шагу и контролируют образ жизни жертвы, предупредил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, куда нужно съехать при встрече с членовозом.