Автоэксперт рассказал, какие устройства помогут защитить машину от угона

Видеорегистраторы и системы внешнего видеонаблюдения могут помочь защитить автомобиль от угона, однако, их эффективность ограничена. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

По его словам, на премиальных машинах заводы-изготовители внедряют встроенные системы, которые непрерывно контролируют пространство вокруг машины и фиксируют происходящее. При этом докупить его отдельно не получится. К одному из самых популярных способов защиты эксперт отнес сигнализацию, оснащенную метками или брелоками, без которых невозможно завести двигатель. Кроме того, можно установить скрытые кнопки, размыкающие электропроводку или активирующие запуск автомобиля.

К дополнительным мерам он отнес механические блокираторы на руль и коробку передач.

«Сегодня не существует абсолютного средства от угона. Каждый элемент защиты лишь повышает сложность угона и увеличивает время, необходимое преступнику. Чем грамотнее владелец комбинирует разные системы, тем выше шанс сохранить автомобиль», — заключил Петров.

Руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов до этого рассказал «Газете.Ru», что чаще всего автомобили угоняют из дворов загородных домов со взломом автоматических ворот.

Ранее сообщалось, что россиянин угнал машину скорой помощи и угодил на ней в ДТП.