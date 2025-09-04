На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автоюрист заявил, что Яндекс заплатил бы владельцу Aurus в случае ДТП с робокурьером

Юрист Славнов: робот-курьер Яндекса не виноват, что не пропустил Aurus с мигалкой
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Что там, Москва?»

В сети завирусилось видео, на котором робот-курьер не уступил дорогу кортежу с мигалками. В случае столкновения компания Яндекс, которой принадлежит робот, заплатила бы владельцу Aurus, заявил «Газете.Ru» автоюрист Дмитрий Славнов.

«Очень интересная ситуация, говорит о несовершенстве роботов, системы. Но Москва не сразу строилась. Алгоритмы нужно доделывать, допиливать, чтобы реагировали на стробоскопы, мигалки. Если [произошло бы] ДТП — статья 1064 ГК РФ: причинитель вреда обязан полностью возместить причиненный им вред. Здесь, наверное, обоюдно было бы, но робот не может распознавать [мигалку]. Яндекс бы заплатил Aurus. Здесь водитель предпочел пропустить его», — сказал он.

Юрист объяснил, что робот-курьер не виноват. Он отметил, что по закону человек должен пропускать спецтранспорт.

«А в чем здесь робот-то виноват? Нужно к Яндексу обращаться. Они вам скажут, есть ли у него в алгоритмах распознавание стробоскопов, сенсоров и так далее. Это только разработчики ответят. По закону человек должен пропустить спецтранспорт, но робот его просто может не различать», — сказал он.

В статье 12.17 КоАП РФ говорится о непредоставлении преимущества в движении маршрутному транспортному средству или ТС с включенными световыми и звуковыми сигналами. Она предусматривает административную ответственность за нарушение кодекса.

В Гражданском кодексе, в статье 1064, закреплены положения о том, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Ранее в России спрогнозировали повышение цен на новые автомобили.

