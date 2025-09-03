В Подмосковье стал исчезать бензин АИ-95. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на очевидцев.

«В Московской области вслед за другими регионами России начал исчезать бензин АИ-95. В середине августа в нескольких регионах начались перебои с бензином этой марки», — говорится в публикации.

По данным СМИ, топливо практически исчезло с заправок Крыма м Забайкалья.

Также 20 августа жители Приморья заявили, что впервые с начала века столкнулись с серьезными проблемами с бензином в регионе.

В правительстве края объяснили дефицит топлива повышенным спросом, вызванным туристами, которые отправились на отдых к морю. Власти утверждают, что все нефтебазы региона имеют запас топлива от четырех до семи дней. Основной проблемой, по словам чиновников, стала доставка бензина на АЗС, так как он заканчивается быстрее, чем его успевают подвозить. Из-за увеличения трафика и ремонта на одном из участков дороги время доставки горючего выросло до трех-шести часов.

Ранее топливный кризис привел к километровым очередям на АЗС.