На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Приморья рассказали о перебоях с бензином впервые с начала века

Dvhab: жители Приморья пожаловались на нехватку бензина в регионе
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Жители Приморского края заявили, что впервые с начала века столкнулись с серьезными проблемами с бензином в регионе. Об этом пишет портал Dvhab.

По данным журналистов, жители Хабаровска, собирающиеся в отпуск, стали запасать топливо в канистрах из-за проблем с его покупкой на трассах. Член городской общественной палаты Елена Шадуя подтвердила, что на пути до Владивостока бензин найти почти невозможно, а дизельного топлива осталось совсем немного.

В правительстве края объяснили дефицит топлива повышенным спросом, вызванным туристами, которые отправились на отдых к морю. Власти утверждают, что все нефтебазы региона имеют запас топлива от четырех до семи дней. Основной проблемой, по словам чиновников, стала доставка бензина на АЗС, так как он заканчивается быстрее, чем его успевают подвозить. Из-за увеличения трафика и ремонта на одном из участков дороги время доставки горючего выросло до трех-шести часов.

Ранее эксперт предрекла рост цен на бензин и дизель в сентябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами