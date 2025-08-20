Жители Приморья рассказали о перебоях с бензином впервые с начала века

Жители Приморского края заявили, что впервые с начала века столкнулись с серьезными проблемами с бензином в регионе. Об этом пишет портал Dvhab.

По данным журналистов, жители Хабаровска, собирающиеся в отпуск, стали запасать топливо в канистрах из-за проблем с его покупкой на трассах. Член городской общественной палаты Елена Шадуя подтвердила, что на пути до Владивостока бензин найти почти невозможно, а дизельного топлива осталось совсем немного.

В правительстве края объяснили дефицит топлива повышенным спросом, вызванным туристами, которые отправились на отдых к морю. Власти утверждают, что все нефтебазы региона имеют запас топлива от четырех до семи дней. Основной проблемой, по словам чиновников, стала доставка бензина на АЗС, так как он заканчивается быстрее, чем его успевают подвозить. Из-за увеличения трафика и ремонта на одном из участков дороги время доставки горючего выросло до трех-шести часов.

Ранее эксперт предрекла рост цен на бензин и дизель в сентябре.