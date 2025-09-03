На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено

По Крымскому вновь открыто движение автомобилей
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, новости

Вновь открыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Информация о восстановлении движения была опубликована в 01:57 мск.

В настоящее время в очереди на ручной досмотр со стороны Таманского полуострова находится 185 автомобилей. Время ожидание составляет около часа. Со стороны Керчи в очереди стоит 420 автомобилей. Время ожидания около двух часов.

В 00:31 мск сообщалось, что движение транспортных средств по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

1 сентября стало известно, что в пробке у Крымского моста застряли свыше 700 автомобилей.

Ранее краснодарец попробовал провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами