Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено

Вновь открыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Информация о восстановлении движения была опубликована в 01:57 мск.

В настоящее время в очереди на ручной досмотр со стороны Таманского полуострова находится 185 автомобилей. Время ожидание составляет около часа. Со стороны Керчи в очереди стоит 420 автомобилей. Время ожидания около двух часов.

В 00:31 мск сообщалось, что движение транспортных средств по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

1 сентября стало известно, что в пробке у Крымского моста застряли свыше 700 автомобилей.

Ранее краснодарец попробовал провезти через Крымский мост огнемет от комаров.