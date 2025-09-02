На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Производство и продажи Jaguar Land Rover нарушили хакеры

Хакеры парализовали производство и продажи Jaguar Land Rover
true
true
true
close
Land Rover

Производство и продажи автомобилей Jaguar и Land Rover нарушила хакерская атака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Jaguar Land Rover.

«Британский производитель автомобилей класса люкс заявил во вторник, что розничная торговля и производство компании Jaguar Land Rover были «серьёзно нарушены» из-за инцидента кибербезопасности, добавив, что компания работает над возобновлением своей деятельности в контролируемых условиях», — отмечается в публикации.

Как именно хакерам удалось нарушить деятельность компании, не сообщается. Автопроизводитель уверяет, что на данном этапе не обнаружил каких-либо утечек данных клиентов в результате деятельности злоумышленников. Для смягчения последствий атаки автопроизводителю пришлось отключить свои электронные системы.

Ранее в России сильно подешевел самый дешевый внедорожник Tank.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами