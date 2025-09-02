Производство и продажи Jaguar Land Rover нарушили хакеры

Производство и продажи автомобилей Jaguar и Land Rover нарушила хакерская атака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Jaguar Land Rover.

«Британский производитель автомобилей класса люкс заявил во вторник, что розничная торговля и производство компании Jaguar Land Rover были «серьёзно нарушены» из-за инцидента кибербезопасности, добавив, что компания работает над возобновлением своей деятельности в контролируемых условиях», — отмечается в публикации.

Как именно хакерам удалось нарушить деятельность компании, не сообщается. Автопроизводитель уверяет, что на данном этапе не обнаружил каких-либо утечек данных клиентов в результате деятельности злоумышленников. Для смягчения последствий атаки автопроизводителю пришлось отключить свои электронные системы.

