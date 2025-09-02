В МВД прокомментировали информацию о штрафе авто с корги за рулем

МВД РФ опровергло сообщения о штрафе машине с корги за рулем

Информации о штрафе за превышение скорости автомобиля, за рулем которого якобы сидела собака корги, не поступало от ГАИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ по Московской области.

«Информации по подобному случаю не поступало», - рассказали в пресс-службе.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что за рулем белого автомобиля сидит собака породы корги. При этом в машине также находится человек. На кадрах есть информация, что иномарка двигалась по шоссе со скоростью 187 км/ч, превышая разрешенную скорость на 137 км/ч. Инцидент произошел вечером 23 августа.

До этого сообщалось, что в городе Межгорье республики Башкортостан медведь прятался от людей за припаркованной машиной. На кадрах видно, как медведь несколько раз выглядывает, сидя за черным припаркованным автомобилем. При этом рядом с хищником лежит перевернутый мусорный бак.

Ранее стало известно, как пес корги мог ехать за рулем автомобиля в Москве.