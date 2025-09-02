В России спрогнозировали рекордное падение продаж автомобилей

Автоэксперт Целиков: продажи автомобилей в 2025 году могут упасть на 20%

В России по итогам 2025 года может быть продано 1,25 млн новых легковых автомобилей, что на 20% ниже, чем в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Средний прогноз составляет около 1,25 млн, примерно на 20% ниже результата 2024 года, когда было продано 1,57 млн авто. При более оптимистичном сценарии продажи могут достичь примерно 1,4 млн - это максимальный результат», - подчеркнул он.

Целиков также отметил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам августа 2025 года останутся на уровне июля и составят 115-120 тыс. единиц.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

В России с 18 по 24 августа 2025 года было продано 27,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 13% меньше, чем за такой же период прошлого года.

