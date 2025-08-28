На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве проведут трехдневный рейд по самокатчикам

В Москве ГИБДД объявила рейд по самокатчикам с 29 по 31 августа
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве с 29 по 31 августа пройдет рейд «СИМ. Велосипедист». Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции столицы.

«Цель рейда - профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения Правил дорожного движения велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности», — сообщает канал.

Отмечается, что особое внимание инспекторы уделят безопасному передвижению юных москвичей.

До этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил полностью запретить прокат электросамокатов.

По мнению парламентария, электросамокаты создают прямую угрозу жизни и здоровью в отсутствие адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования. Особенно это касается аренды электросамокатов неопытными пользователями.

Ранее сообщалось, что в Уфе у прохожего, сбитого парой на самокате, разорвалась почка.

