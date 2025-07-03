Россиянин получил разрыв почки после столкновения с парой на электросамокате

В Уфе мужчина получил серьезную травму после столкновения с парой молодых людей, которые въехали в него на электросамокате. Об этом сообщает телеканал UTV в Telegram-канале.

Инцидент произошел 31 мая на остановке «Автобаза БСТМ». Со слов пострадавшего, он заходил в автобус, когда в него врезались самокатчики. От столкновения он упал на асфальт. Мужчина рассказал, что нарушители попытались уехать, но он остановил их и попросил вызвать ему такси. Через некоторое время состояние пострадавшего ухудшилось, он обратился в больницу. На обследовании мужчина узнал, что у него травма поясницы, а также разрыв почки.

Его направили на экстренную операцию. В больнице он пробыл три недели, после чего десять дней лечился дома.

Мужчина написал заявление в полицию, прошел судмедэкспертизу. В правоохранительных органах сообщили, что проводят проверку.

Ранее в центре Москвы самокатчики влетели в мать с младенцем и закрыли ногой номер.