«Поехал за котятами»: гаишники поймали водителя, который смешал пиво с медицинским спиртом

Под Тюменью ДПС поймала водителя, ехавшего за котятами после спирта с пивом

В Голышмановском округе Тюменской области сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, который заявил, что ехал за котятами. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Госавтоинспекции. Инспекторы остановили автомобилиста на 20-м километре автодороги Голышманово — Аромашево.

«Показания алкотестера у водителя составили 0.92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобилист начал утро с разведенного медицинского спирта, продолжил пивом. А потом поехал «за котятками», — отмечается в сообщении.

После освидетельствования на 72-летнего водителя составили протокол за управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Его ВАЗ-2107 отправлен на спецстоянку.

