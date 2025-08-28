На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Поехал за котятами»: гаишники поймали водителя, который смешал пиво с медицинским спиртом

Под Тюменью ДПС поймала водителя, ехавшего за котятами после спирта с пивом
Госавтоинспекция Тюменской области

В Голышмановском округе Тюменской области сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, который заявил, что ехал за котятами. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Госавтоинспекции. Инспекторы остановили автомобилиста на 20-м километре автодороги Голышманово — Аромашево.

«Показания алкотестера у водителя составили 0.92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобилист начал утро с разведенного медицинского спирта, продолжил пивом. А потом поехал «за котятками», — отмечается в сообщении.

После освидетельствования на 72-летнего водителя составили протокол за управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Его ВАЗ-2107 отправлен на спецстоянку.

До этого стало известно, что в России планируется ввести двойной тариф ОСАГО в регионах с высокой активностью мошенников. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что водителей фур в России могут заставить платить за проезд по всем автодорогам.

