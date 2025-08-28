Фуры будут платить за проезд по всем дорогам России

Mash: большегрузы будут платить за проезд по муниципальным дорогам

В России могут ввести плату для грузовиков массой свыше 12 тонн по региональным и муниципальным дорогам, сообщает Telegram-канал Mash.

«Большегрузы свыше 12 тонн могут начать платить за проезд по муниципальным и региональным дорогам. Так хотят компенсировать ущерб в виде износа трасс», — отмечается в публикации.

По его данным, ФКУ «Дороги России» заказало НИУ ВШЭ разработку системы сбора платежей для водителей большегрузов на региональных и муниципальных трассах. На федеральных трассах для тяжелых грузовиков уже действует система «Платон», собирающая деньги за проезд.

