Фуры будут платить за проезд по всем дорогам России

Mash: большегрузы будут платить за проезд по муниципальным дорогам
Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

В России могут ввести плату для грузовиков массой свыше 12 тонн по региональным и муниципальным дорогам, сообщает Telegram-канал Mash.

«Большегрузы свыше 12 тонн могут начать платить за проезд по муниципальным и региональным дорогам. Так хотят компенсировать ущерб в виде износа трасс», — отмечается в публикации.

По его данным, ФКУ «Дороги России» заказало НИУ ВШЭ разработку системы сбора платежей для водителей большегрузов на региональных и муниципальных трассах. На федеральных трассах для тяжелых грузовиков уже действует система «Платон», собирающая деньги за проезд.

До этого стало известно, сколько китайские автокомпании потратили на рекламу своей продукции в России. Расходы автопроизводителей на офлайн-рекламу (телевидение, радио, наружная реклама и пресса) в первом полугодии 2025 года выросли на 6% сравнительно с началом 2024-го.

Ранее стало известно, что в России планируется ввести двойной тариф на ОСАГО в регионах, где активно действуют мошенники.

