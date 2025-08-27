«Вырван клок волос»: женщину-таксиста жестко избили иркутяне на видео

В Иркутской области пьяные пассажиры избили женщину-водителя такси прямо в машине из-за отказа перевозить сразу пятерых человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Иркутск». Драка произошла в Усть-Илимске.

«Сели в машину 4-ро: подросток (которого «родители» предложили посадить в багажник, что б сели все пять человек) женщина и двое мужчин (если можно их так назвать). Все взрослые были в алкогольном опьянении. Поездка началась от магазина «Ленинградский» и закончилась у кафе 1:0, так как в машине начался балаган, ор, оскорбления и я попросила покинуть мой автомобиль», — рассказала пострадавшая.

По ее словам, затем пассажиры набросились на нее с кулаками, ударили по лицу и голове. Повреждения также получил и сам автомобиль. Женщина отметила, что один из нападавших якобы являлся бывшим сотрудником полиции.

До этого в Санкт-Петербурге женщина-кондуктор получила черепно-мозговую травму из-за нападения молодых людей, не желавших платить за проезд.

59-летняя сотрудница «Горэлектротранса» столкнулась с нападавшими, когда находилась на своем рабочем месте. Двое юношей и девушка зашли в трамвай, но отказались платить за проезд. Завязалась потасовка, и нарушители подняли руку на кондуктора. Наряд полиции прибыл на остановку «Дунайский проспект», однако злоумышленники уже успели выбежать из трамвая и покинуть место происшествия.

