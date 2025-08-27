«Прости»: в Уфе засняли отца, рыдающего над телом сына после ДТП

В Уфе засняли плачущего отца, обнимающего тело сына-питбайкера после ДТП

В Уфе засняли мужчину, который расплакался над телом своего сына-питбайкера после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Душераздирающее видео из Уфы: отец байкера-подростка, который разбился в Деме, рыдает над телом сына. Авария произошла вчера на пересечении улицы Башкирской Кавдивизии и бульвара Героев Труда. 12-летний мальчик на питбайке не уступил Infiniti и попал под колеса», — говорится в публикации.

Спасти пострадавшего не удалось.

До этого руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что питбайкеров нужно штрафовать на сотни тысяч рублей.

«Статистика по ДТП с питбайками — ужасающая, а штрафы — копеечные. Штрафы должны быть соответствующими и начинаться от 300 — 400 тыс. рублей», — заявил Крохмаль.

Ранее кульбит московского питбайкера после удара об авто попал на видео.