В России появятся автомобили «Атом» для бизнеса

Российский автопроизводитель «Атом» создает версии электромобилей для такси, каршеринга и доставки, в будущем возможно производство машин с разными габаритами и типами привода, сообщил РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в «Атоме» Никита Березовский.

«Атом — универсальный электромобиль для людей, а также для бизнеса: создаются версии для такси, каршеринга и доставки. Благодаря модульной платформе, на которой построен «Атом», в будущем возможно создание автомобилей с разными габаритами и типами привода — от компактных городских моделей до более крупных машин для специализированных задач», - сообщил Березовский.

По размерам электрокар сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получил полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины только задний. Силовая установка может развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

