Названа стоимость российского автомобиля «Атом»

Цена российского автомобиля «Атом» может составить от 3 до 4 миллионов рублей

Стоимость электромобиля «Атом» без учета дополнительных госсубсидий может составить 3-4 млн рублей. Об этом сообщает операционный директор по продажам «Атома» Максим Бардин.

«Цены финальной на электромобили еще пока нет. Мы попадаем в диапазон между тремя и четырьмя миллионами, без учета субсидий», — сказал Бардин.

По размерам электрокар сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получил полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины только задний. Силовая установка может развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

Ранее сообщалось, что в Москве упростят установку коммерческих зарядных станций.