В Госдуме отказались пускать мотоциклы и мопеды на выделенную полосу

Предоставить право на передвижение по выделенной полосе можно только инвалидам. Водителей мотоциклов и мопедов пускать на нее нельзя, так как это грозит нарушением всей системы движения общественного транспорта, заявил НСН зампред комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев.

Так он прокомментировал инициативу главы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который направил на заключение в правительство России законопроект о разрешении водителям мотоциклов, мопедов, а также транспортных средств со знаком «Инвалид» двигаться по выделенной полосе. По мнению Гусева, в отношении инвалидов эту идею можно реализовать, так как они не создадут много помех движению общественного транспорта, чего не скажешь о мотоциклистах.

«Если мотоциклисты будут ездить по полосе, выделенной для общественного транспорта, тогда автобусы начнут задерживаться, а люди будут опаздывать на работу, — подчеркнул депутат. — Всё, что было сделано в Москве и других городах для того, чтобы общественный транспорт ходил удобно для людей, пойдет насмарку».

Напомним, Нилов свою инициативу объяснял тем, что предоставление такой возможности для мощного двухколесного транспорта значительно снизит аварийность с участием мотоциклов и мопедов.

Ранее депутаты Госдумы предложили скидки для байкеров на платных трассах.