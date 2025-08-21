На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отказались пускать мотоциклы и мопеды на выделенную полосу

Депутат Гусев: езду по выделенной полосе можно позволить только инвалидам
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Предоставить право на передвижение по выделенной полосе можно только инвалидам. Водителей мотоциклов и мопедов пускать на нее нельзя, так как это грозит нарушением всей системы движения общественного транспорта, заявил НСН зампред комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев.

Так он прокомментировал инициативу главы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который направил на заключение в правительство России законопроект о разрешении водителям мотоциклов, мопедов, а также транспортных средств со знаком «Инвалид» двигаться по выделенной полосе. По мнению Гусева, в отношении инвалидов эту идею можно реализовать, так как они не создадут много помех движению общественного транспорта, чего не скажешь о мотоциклистах.

«Если мотоциклисты будут ездить по полосе, выделенной для общественного транспорта, тогда автобусы начнут задерживаться, а люди будут опаздывать на работу, — подчеркнул депутат. — Всё, что было сделано в Москве и других городах для того, чтобы общественный транспорт ходил удобно для людей, пойдет насмарку».

Напомним, Нилов свою инициативу объяснял тем, что предоставление такой возможности для мощного двухколесного транспорта значительно снизит аварийность с участием мотоциклов и мопедов.

Ранее депутаты Госдумы предложили скидки для байкеров на платных трассах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами