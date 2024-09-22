Депутаты Госдумы предложили скидки для байкеров на платных трассах

Депутаты из комитета по промышленности и торговле Госдумы обратились в Минтранс с предложением снизить для мотоциклистов тарифы на проезд по платным автомагистралям. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов в своем письме на имя главы Минтранса Романа Старовойта предложил выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и установить для них сниженные тарифы. Он указал, что у мотоциклов и легковых автомобилей различны технические параметры и урон, наносимый дорожному полотну, несоизмерим.

В Северо-Западной концессионной компании (концессионер участка трассы М-11 «Нева) изданию сообщили, что введение отдельной категории оплаты проезда для мотоциклистов сейчас технически невозможно, оно потребует серьезной доработки системы и законодательных изменений.

Ранее в Москве суд приговорил к трем годам условно пассажира, который напал на контролера автобуса.