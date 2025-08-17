Появились видео из Сочи, где перевернулся УАЗ с туристами

На видео сняли опрокинувшийся УАЗ «Патриот», катавший туристов по горам в Сочи

В Сети появились видео, где туристы пытаются поставить на колеса внедорожник УАЗ «Патриот», перевернувшийся во время джиппинга в Сочи. Кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

Судя по видео, УАЗ «Патриот» лежит на боку. Несколько туристов пытаются его раскачать. Еще несколько человек вытаскивают из машины вещи и относят их на обочину. Пострадавших в каре не видно.

О ДТП в Сочи стало известно 17 августа. По данным Telegram-канала Shot, авария произошла в районе села Красная Воля. УАЗ «Патриот» был заполнен туристами, которые заплатили за джипинг и катались по горной дороге. Во время маневра на подъеме УАЗ перевернулся и завалился на бок. Часть пассажиров выпала из авто.

В результате аварии пострадали 4 человека. В момент ДТП в кузове УАЗ «Патриот» находились 10 туристов.

До этого в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди. Далее на следующей записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и медики. Кроме того, Renault Duster, второй участник аварии, получил повреждения: у транспорта смят кузов.

Ранее в Уфе на видео сняли, как спасатели деблокировали пострадавшую, зажатую в авто.