Адвокат перечислил болезни, с которыми нельзя садиться за руль с 1 сентября

Адвокат Шиманский: в РФ с 1 сентября вступят в силу новые ограничения по вождению
Global Look Press

В России с 1 сентября вступят в силу новые ограничения по правилам допуска к управлению автомобилями. Об этом рассказал агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский.

Уточняется, что основные поправки касаются психических расстройств, неврологических патологий и проблем со зрением. Полный перечень медицинских противопоказаний состоит из 11 пунктов.

«Новый список болезней, которые являются противопоказанием к управлению автомобилем, фактически приводят в соответствие с Международной классификацией болезней», — отметил Шиманский.

Так, в перечень включили общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Кроме того, по словам адвоката, к вождению не будут допущены люди в том числе с частичной цветовой слепотой, искаженным восприятием красного и зеленого цветов.

Эксперт подчеркнул, что нововведения скорее систематизируют уже существующие правила, чем вводят радикальные ограничения, и не затронут большинство водителей.

В мае автоюрист Лев Воропаев предупредил, что российские водители рискуют лишиться удостоверения, если перед поездкой употребят корвалол или валокордин. При этом эксперт отметил, что есть исключения, которые включают лекарства для эпилептиков.

Ранее стало известно, что россиян в депрессии могут лишить водительских прав.

