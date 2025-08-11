На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы регионы России с наименьшим числом ДТП

Наименьшая аварийность на дорогах РФ оказалась в Чечне, Тюменской области и ЯНАО
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В России наименьшее количество ДТП, в которых пострадали люди, за первое полугодие 2025 года выявлено в Чечне, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Наибольшая аварийность зафиксирована в Туве, Костромской области и Калмыкии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Эксперты агентства составили рейтинг регионов РФ по аварийности на дорогах на основе данных МВД России.

Чечня, как и годом ранее, является явным лидером рейтинга со значительным отрывом. По итогам первого полугодия в республике на 100 тысяч единиц автомобильного транспорта приходится 13,9 ДТП с пострадавшими. Это почти в восемь раз ниже, чем по России в целом и почти в три раза ниже, чем в регионе, занимающем второе место. Кроме того, Чечня занимает лучшую позицию в рейтинге с наименьшим числом пострадавших в авариях на 100 тысяч жителей.

Томская область, ЯНАО, Свердловская и Московская области также входят в первую пятерку рейтинга. В этих регионах количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 50.

Тува и Костромская область находятся в конце рейтинга. По итогам первого полугодия в данных регионах на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится соответственно 379,6 и 217,8 ДТП с пострадавшими. Этот показатель значительно выше общероссийского уровня.

Ранее ученые нашли способ значительно снизить количество ДТП на дорогах.

