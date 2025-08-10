В Москве упростят установку коммерческих электрозаправок для автомобилей на земельных участках сроком до 10 лет с возможностью продления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве упростят установку коммерческих зарядных станций на земельных участках сроком до 10 лет с возможностью продления. Каждый комплекс будет включать не только зарядные станции, но и нестационарные магазины и кафе — всё для комфортного ожидания», — сообщил Собянин.

По его словам, это простимулирует дальнейшую электрификацию личного и коммерческого транспорта.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства РФ сообщил, что в России с 2026 года новые автозаправочные станции будут обязаны иметь зарядки для электромобилей.

«Согласно постановлению кабмина, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, с 1 марта 2026 года при строительстве новых АЗС необходимо будет предусматривать возможность быстрой зарядки электромобилей - с использованием зарядных станций постоянного тока мощностью не менее 44 кВт», — отмечается в публикации.

Требования к оснащению автозаправок быстрыми зарядными станциями для электрических машин будут применяться в том случае, если АЗС имеет технологическое присоединение к электросетям.

Ранее в ФАС подтвердили планы повысить минимальный объем продаж бензина.