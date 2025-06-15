Очереди на подъездах к Крымскому мосту достигли 1100 автомобилей

Очереди на подъездах к Крымскому мосту выросли почти вдвое, до 1,1 тысячи машин

Более 1100 транспортных средств находятся в очереди на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий оперативную обстановку на мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 430 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

При этом в очереди со стороны Керчи находится 700 автомобилей Время ожидания составляет более двух часов. Данные приведены на 15:00 по московскому времени.

По состоянию на 12:00 по московскому времени в очередях на подходах к мосту находилось более 600 транспортных средств. При этом по состоянию на 13:00 их число возросло до тысячи.

8 июня в Крыму объявляли ракетную опасность. 6 июня движение по Крымскому мосту временно ограничивали.

Ранее сообщалось, что Минтранс ускорит проверку авто на границе.