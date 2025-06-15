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Сотни автомобилей стоят на досмотр перед Крымским мостом

У Крымского моста скопилась пробка из тысячи автомобилей
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Константин Михальчевский/РИА Новости

У Крымского моста 15 июня 2025 года с обеих сторон скопилось огромное количество машин. По данным Telegram-канала, освещающего оперативную ситуацию на Крымском мосту, по состоянию на 13 часов дня, в очереди находится 1 тыс. автомобилей.

«В очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — сообщает канал.

8 июня в Крыму объявляли ракетную опасность.

6 июня движение по Крымскому мосту временно ограничивали.

До этого военблогер Романов сообщал, что 6 июня украинские войска начали новую атаку на Крымский мост.

По данным военблогера, мост атаковали украинские надводные беспилотники — безэкипажные катера. Российские военные успешно уничтожают их на подходе. По словам Романова, движение на мосту было ограничено.

Ранее сообщалось, что Минтранс ускорит проверку авто на границе.

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