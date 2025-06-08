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В Крыму объявили ракетную опасность

МЧС: в Крыму объявлена ракетная опасность
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

На территории Республики Крым объявлена ракетная опасность, население призвали к бдительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ.

«Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — сказано в сообщении.

5 июня губернатор Севастополя Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале предупреждение о ракетной опасности.

В ночь на 5 июня сигнал ракетной опасности объявлялся на территории Черноморского побережья. Как сообщалось в приложении МЧС России, центр оповещения Краснодарского края информировал, что на территории побережья была угроза падения ракет.

В мае сообщалось, что в Курской области включали оповещающую о ракетной опасности сирену семь раз за сутки.

Ранее депутат Госдумы прокомментировал атаку на Крымский мост.

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