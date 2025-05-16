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Минтранс ускорит проверку авто на границе

Минтранс ускорит проверку автомобилей на границе до 10 минут
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Кирилл Брага/РИА Новости

Министерство транспорта решило сократить время на проверку автомобилей на границе до 10 минут. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщил» target=«_blank»>пишет ТАСС. Он отметил, что это достаточно сложная задача.

«Аоставлена задача, чтобы время прохождения транспорта на пунктах пропуска соответствовало международным стандартам, то есть 10 минутам», — заявил политик.

До этого сообщалось, что за семь лет трафик Крымского моста составил 29,5 млн автомобилей.

«Семь лет назад, 16 мая 2018 года, было запущено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. За первые сутки по нему проехало более 10 тыс. транспортных средств, а всего к настоящему моменту трафик в оба направления составил 29,5 млн автомобилей», — отметили в Федеральном дорожном агентстве.

Также Росавтодор напомнил, что работы по строительству длились 27 месяцев.

Ранее авторынок Казахстана вырос на 36% по итогам апреля.

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